Empfehlung - Gerold Nyhoff nimmt Abschied vom Leistungssport

BORNE. Ein wenig Wehmut war dabei, als LCN-Ausdauersportler Gerold Nyhoff beim Winter-Step-One-Loop im niederländischen Borne an den Start über die 10-km-Distanz ging. Im Gesamtfeld der 161 männlichen Finisher belegte der Veldhauser, der der Klasse M50 angehört, den 16. Platz. Der Veranstalter hatte keine Differenzierung nach Altersklassen vorgenommen, sonst hätte er mit seiner Zeit von 37:28 Minuten die Wertung seiner Klasse für sich entschieden. Für Nyhoff war es der letzte leistungsbezogene Lauf in seiner Karriere als Langstreckler. Obwohl er zuletzt weniger trainiert hatte, war er mit seiner Zeit sehr zufrieden, die nur wenig langsamer als bei der Nordhorner Meile war. „Wegen eines Knorpelschadens am Knie muss ich auf ärztliches Anraten vom Leistungssport Abschied nehmen“, erklärte der ambitionierte und unter den Athleten beliebte Langstreckler.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gerold-nyhoff-nimmt-abschied-vom-leistungssport-273779.html