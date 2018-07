Empfehlung - Gerold Hartger steuert seinen zwölften Sieg in Brandlecht an

Brandlecht Gerold Hartger möchte seine Siegesserie fortsetzen, wenn am Freitagabend um 20 Uhr der Startschuss zum Hauptlauf über 10 km beim Brandlechter Volksbanklauf fällt. Der LCN-Athlet hatte sich im Urlaub einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen. „Aktuell bin ich in der Lage, laufen zu können“, gibt sich Hartger optimistisch, der seit 2007 als Sieger ins Ziel lief und bei der 15. Auflage seinen zwölften Erfolg ansteuert. Teamkamerad Klaus Eckstein wird nicht in Brandlecht dabei sein, er benötigt noch eine Aufbauzeit nach seiner Knieoperation. Mit dabei sind Heiner Harink, Favorit der Klasse M30, und Gerold Nyhoff, der auf Landesebene zu den schnellsten Athleten in der Klasse M50m zählt. Das gilt auch für den Emlichheimer Heinz Stroeve in der Klasse M65. Bei den Frauen gilt Edith Stiepel als Favoritin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gerold-hartger-steuert-seinen-zwoelften-sieg-in-brandlecht-an-244346.html