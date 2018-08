Empfehlung - Gerold Hartger siegt mit mehr als einer Minute Vorsprung

Oldenzaal Mit einer Zeit von 31:43 Minuten hat Gerold Hartger die 32. Auflage des traditionellen Boeskoolloop in Oldenzaal über 10 km gewonnen. „Ich bin mit meiner Zeit super zufrieden“, so der LCN-Athlet, der sich mit exakt der gleichen Zeit vor vier Jahren in die Ergebnisliste eingetragen hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gerold-hartger-siegt-mit-mehr-als-einer-minute-vorsprung-247989.html