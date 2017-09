Gereifte Görges erstmals im Achtelfinale der US Open

Angelique Kerber ist längst abgereist. Andrea Petkovic ebenso raus wie Sabine Lisicki. Julia Görges dagegen demonstriert bei den US Open in New York ihr neues Selbstbewusstsein. Im Achtelfinale wartet auf die 28-Jährige allerdings eine knifflige Herausforderung.