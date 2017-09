Empfehlung - Gerechtes Remis: VfL Weiße Elf und Lohne trennen sich 2:2

gn Nordhorn. Dass die Zuschauer im Duell zwischen den Grafschafter Fußball-Bezirksligisten VfL Weiße Elf und Union Lohne im Dauerregen vier Tore – zwei auf jeder Seite – sehen würden, deutete sich beim Pausenpfiff von Schiedsrichter Timo Berghoff nicht an. Auf Kunstrasen lieferten sich beide Mannschaften am Freitagabend unter Flutlicht zwar viele packende Zweikämpfe, wirklich gefährlich in Tornähe kamen sie in den ersten 45 Minuten aber nur selten. „Beide Teams haben um jeden Zentimeter gefightet“, meinte VfL-Coach Thomas kleine Lögte, „aber im Offensivspiel waren Lohne und auch wir meistens zu hektisch, viele Pässe kamen nicht an.“ Die größte Chance hatte Nordhorns Spielertrainer Dennis Brode, der den Ball aufs Tordach hob (45.+3). Für Lohne war Stefan Horn einem Treffer am nächsten, seinen Freistoß aus 21 Metern konnte Florian Bloemen in der Anfangsphase letztlich aber sicher parieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gerechtes-remis-vfl-weisse-elf-und-lohne-trennen-sich-22-206824.html