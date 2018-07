Empfehlung - Gepatzt und gesiegt: „Sehr spezieller Tag“ für Krajewski

dpaAachen. Erst erlebte Julia Krajewski ein sportliches Desaster, schied in der Teamwertung des CHIO in Aachen mit ihrem Pferd Samourai aus. Knapp zwei Stunden später strahlte die 28 Jahre alte Vielseitigkeitsreiterin und jubelte nach dem Sieg in der Einzelwertung mit ihrem Zweitpferd Chipmunk.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gepatzt-und-gesiegt-sehr-spezieller-tag-fuer-krajewski-243758.html