Empfehlung - Georg Alferink und Denis Herold rücken in KSB-Vorstand auf

Nordhorn Teamarbeit statt klassischer Aufgabenverteilung: Vier Jahre lang hat ein fünfköpfiger Vorstand gleichberechtigt die Geschicke des Kreissportbunds Grafschaft Bentheim geleitet. „Generell hat sich diese Struktur bewährt und dient mittlerweile auch als Vorbild für mehrere Vereine“, bilanzierte Bodo Werner, eines der fünf Mitglieder der engeren Führungsmannschaft, während des Kreissporttags am Montag in der Gaststätte Rammelkamp. Gleichwohl hat der KSB seine Strukturen auf den Prüfstand gestellt – und stellt sich für die nächsten Jahre neu auf. Der Vorstand besteht nach einem einstimmigen Beschluss der Vollversammlung aller Grafschafter Sportvereine künftig zwar aus maximal acht Personen plus dem Geschäftsführer, der geschäftsführende Vorstand wird aber auf drei Mitglieder verkleinert. Das operative Geschäft soll möglichst in der Geschäftsstelle und in Arbeitsgruppen erfolgen, der Vorstand wird voll allem strategische und repräsentative Aufgaben übernehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/georg-alferink-und-denis-herold-ruecken-in-ksb-vorstand-auf-288760.html