Empfehlung - Gemeinsamer Vorstand für die JSG Obergrafschaft

Bad Bentheim/Schüttorf Die Jugendfußball-Abteilungen des FC Schüttorf 09 und des SV Bad Bentheim verstärken ihre Zusammenarbeit und setzen in der Talentförderung auf neue Strukturen. Mit Blick auf die neue Saison wurde ein gemeinsamer JSG-Vorstand gebildet. Mit Tim Wendelmann und Carsten Niehaus (SVB) sowie Otto Jogems und Holger Möring (FC 09) gehören dem neuen Leitungsteam Vertreter beider Vereine an. Bislang hatten sich die jeweiligen Jugendvorstände um die Belange der Obergrafschafter Jugendspielgemeinschaft gekümmert, die von der C- bis A-Jugend in der Landesliga spielt und sich in der abgelaufenen Saison in allen drei Altersklassen in der oberen Tabellenhälfte platzieren konnte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gemeinsamer-vorstand-fuer-die-jsg-obergrafschaft-305680.html