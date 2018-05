Empfehlung - Gelungenes Saisonfinale für Dennis Kötter und FC 09

fh Schüttorf. Für Dennis Kötter war es ein gelungenes Saisonfinale: Der Trainer erhielt nach zwei Jahren bei den Landesliga-Handballern des FC Schüttorf 09 einen warmherzigen Abschied, der dazu mit einem 26:24 (10:10)-Sieg gegen die HSG Friesoythe garniert wurde; außerdem machte sein künftiger Verein TuS Bramsche Meisterschaft und Aufstieg in die Verbandsliga perfekt, auch wenn das 24:24-Unentschieden gegen Eicken so gerade reichte, um Verfolger Dinklage auf Distanz zu halten. Den Zuschauern in der Schüttorfer Wietkamphalle hätte Kötter zum Abschluss zwar spielerisch gerne mehr geboten, doch im Bemühen, den ebenfalls verabschiedeten Spielern Dennis Peterberns und Marco Baals, der mit neun Toren bester Werfer der Gastgeber war, einen möglichst schönen Ausstand im 09-Trikot zu verschaffen, verkrampfte sein Team. Dazu gab es zahlreiche Latten- und Pfostentreffer auf beiden Seiten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gelungenes-saisonfinale-fuer-dennis-koetter-und-fc-09-235865.html