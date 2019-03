Empfehlung - Gelungener Tag für Lasse Seidel – als Spieler und Trainer

Nordhorn Am Mittag coachte er zusammen mit Holger Gummich und Thorsten Schwarz noch die A-Jugendhandballer der HSG Nordhorn zum wichtigen Sieg im vorentscheidenden Spiel um die Landesliga-Meisterschaft, am späten Nachmittag dann stand Lasse Seidel beim 36:25-Heimtriumph des Zweitligisten Nordhorn-Lingen gegen TuSEM Essen die kompletten 60 Minuten auf der Platte – und feierte damit auch einen Sieg im Familienduell gegen Bruder Malte auf Essener Seite. Ein perfekter Handball-Tag also für den HSG-Linksaußen? „Was ist schon perfekt?“, fragt der 25-Jährige zurück, „ich freue mich, dass wir heute das wichtige Spiel gegen TuSEM gewonnen haben. Und als Jugendtrainer freue ich mich vor allem, dass sich die Jungs so toll weiterentwickeln.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gelungener-tag-fuer-lasse-seidel-als-spieler-und-trainer-287409.html