Gelungener Handballabend: FC 09 und HSG kommen auf 66 Tore

Schüttorf Für ihren 40. Treffer griffen die Handballer des Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen noch einmal in ihre Trickkiste: Spielmacher Alex Terwolbeck bediente in der 57. Minute des Testspiels gegen den Landesligisten FC Schüttorf 09 seinen Linksaußen Lasse Seidel, der den Ball per Kempa-Wurf an Leon Wommelsdorf vorbei zum 40:21 ins Tor zwirbelte. Die Kräfteverhältnisse waren eindeutig: Am Ende setzte sich die HSG in diesem freundschaftlichen Vergleich mit 43:23 (21:12) durch, allein Seidel kam nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit auf sieben Tore.