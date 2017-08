Empfehlung - Gelungener Auftakt der Bekuplast Open

Emlichheim. Gute Bedingungen, viele Zuschauer und gutes Tennis – die 14. Bekuplast Open des TC Blau-Weiß Emlichheim haben am Freitag einen gelungenen Auftakt erlebt. Eines der Topspiele war das Auftaktmatch von Dr. Bastian Grönefeld (TV Sparta 87) gegen Diwon de Haan vom TC Rot-Weiß Neuenhaus, das der Nordhorner hauchdünn mit 4:2, 0:4 und 6:7 im Tiebreak verlor. Beim 6:6 hatten nach dem besonderen Turniermodus in Emlichheim beide Spieler Matchball, den de Haan nutzte. Der Rot-Weiß-Spieler trifft damit am Sonnabend um 13 Uhr auf Karsten Braasch. Für Grönefeld geht es in der Nebenrunde weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gelungener-auftakt-der-bekuplast-open-201790.html