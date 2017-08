Empfehlung - Gelungene Generalprobe vor Pokal-Wochenende

fh Panningen. Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel der Saison ist die HSG Nordhorn-Lingen ihrer Wettkampfform schon sehr nahe. Die letzten beiden Testspiele vor dem Erstrundenspiel im DHB-Pokal am Sonnabend, 19. August, in Springe gegen den Drittligisten Empor Rostock (15 Uhr, Schulzentrum Süd) hat die Mannschaft von Heiner Bültmann gewonnen. Der Trainer war jedoch nicht nur wegen der Siege in Panningen (Niederlande) gegen den belgischen Meister und Pokalsieger Achilles Bocholt (21:19) sowie den niederländischen Erstligisten und Gastgeber Bevo HC (17:15) zufrieden. „Das waren gute und sehr nützliche Tests“, fand er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gelungene-generalprobe-vor-pokal-wochenende-203522.html