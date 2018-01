Empfehlung - Gelingt dem SC Union ein weiterer Coup in Leverkusen?

Emlichheim . Okay, das Hinspiel in der Emlichheimer Vechtetalhalle haben die Volleyballerinnen des SC Union in fünf Sätzen gewonnen. Damit es am Sonnabend um 15 Uhr beim TSV Bayer Leverkusen aber mit dem zweiten Saisonsieg gegen den Serienmeister der vergangenen Jahre klappt, muss vieles extrem gut laufen. „Wenn die Leverkusenerinnen eine gute Tagesform haben, können wir sie eigentlich nicht besiegen", findet Michael Lehmann, Trainer des Emlichheimer Zweitligisten. Dennoch ist es keine Frage: „Wir werden trotzdem alles daran setzen, in Leverkusen die Überraschung zu schaffen." Wie im November 2016, als der SCU in der Ostermann-Arena direkt neben der Bayarena sensationell mit 3:2 gewann.(...)