Empfehlung - Geländefahrt: Auch zehn MSC-Piloten jagen durch den Schlamm

Itterbeck Der MSC Niedergrafschaft richtet an diesem Wochenende zum 43. Mal seine Geländefahrt mit den ersten Wertungsläufen zur deutschen Enduro-Meisterschaft aus. Zwei Sonderprüfungen am Strieper Diek in Striepe und am Melkweg in Wielen werden über Sieg und Niederlage entscheiden. Für den MSC gehen Frank Vrielmann, Stefan Kahlfeld, Volker Schütte, Lars Oldekamp, Andre Plogmann, Ralf Meier, Michael Langenhorst, Alexander Klein, Bert Jürries und Lennart Nykamp an den Start.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gelaendefahrt-auch-zehn-msc-piloten-jagen-durch-den-schlamm-285606.html