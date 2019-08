Empfehlung - Geir Sveinsson trifft bei Debüt auf alte Bekannte

Nordhorn Wenn Geir Sveinsson seine Debütsaison als Trainer beim Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen ähnlich erfolgreich gestaltet, wie 1997/98 seine erste Spielzeit in der höchsten deutschen Handball-Spielklasse als Kreisläufer bei der ebenfalls aufgestiegenen HSG LTV/WSV Wuppertal, wäre der Isländer sicher hochzufrieden. Mit dem Klub aus dem Bergischen Land belegte Sveinsson seinerzeit Platz acht unter damals noch 16 Mannschaften. In einer Statistik war er seinerzeit ganz vorn: Mit 56 Strafminuten bei 24 Einsätzen führte er die Zeitstrafenliste an. Doch sein Trainer und Landsmann Viggo Sigurdsson, der Wuppertal im Jahr zuvor in die 1. Liga geführt hatte, stellte sich schützend vor ihn und in der „Handballwoche“ vom 19. Mai 1998 klar: „Geir ist einer der besten Abwehrspieler der Welt, hart, aber nicht unfair. Die Strafbank-Statistik gibt ein falsches Bild. Er ist bestimmt nicht der unfairste Spieler in der Bundesliga.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/geir-sveinsson-trifft-bei-debuet-auf-alte-bekannte-314364.html