Empfehlung - Geir Sveinsson: Am Ende geht es nur um die Punkte

Nordhorn Gegen einen Aufsteiger haben die Füchse Berlin in dieser Bundesligasaison schon schlechte Erfahrungen gemacht: Das letzte Auswärtsspiel verloren die Handballer von Velimir Petkovic bei HBW Balingen-Weilstetten mit 30:31. Da sorgt sich der Berliner Trainer vor dem Gastspiel bei der HSG Nordhorn-Lingen (So., 13.30 Uhr, Euregium), dass sein Team auch den zweiten Neuling unterschätzen könnte: „Das geht automatisch zehn bis zwanzig Prozent in den Köpfen der Spieler in eine andere Richtung“, glaubt er – und warnt ausdrücklich vorm Tabellenletzten: „Die haben eine richtig gute Mannschaft mit einem sehr guten Torhüter“, sagt er mit Blick auf die Gastgeber.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/geir-sveinsson-am-ende-geht-es-nur-um-die-punkte-328326.html