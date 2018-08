Empfehlung - Geher Dohmann starker EM-Fünfter über 50 Kilometer

dpaBerlin Der 28-Jährige von der SCL-Heel Baden-Baden kam bei der ersten Entscheidung in 3:50,27 Stunden auf einen starken fünften Platz. „Ich bin absolut zufrieden. Es war taktisch gut, dass ich lange abgewartet habe“, sagte Dohmann nach dem Zieleinlauf am Breitscheidplatz. Er hatte sich kontinuierlich vom 13. Platz nach vorne gearbeitet. „Mir ist bewusst, dass viele Hoffnungen darauf geruht haben, dass die deutschen Geher hier gut abschneiden. Am allerbesten wäre irgendwann auch mal eine Medaille.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/geher-dohmann-starker-em-fuenfter-ueber-50-kilometer-245684.html