Empfehlung - Geheimfavoritin Görges scheitert bei Australian Open

dpaMelbourne. Julia Görges hat den Einzug in die dritte Runde der Australian Open verpasst und erstmals nach zuletzt 15 Siegen in Serie wieder verloren. Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe unterlag bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in Melbourne der Französin Alizé Cornet 4:6, 3:6.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/geheimfavoritin-goerges-scheitert-bei-australian-open-222096.html