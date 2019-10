Empfehlung - Gegenläufige Trends vor dem Bezirksliga-Derby

Nordhorn/Gildehaus Die vor der Saison erwartete Ordnung ist seit dem vergangenen Wochenende in der Fußball-Bezirksliga wiederhergestellt: Der VfL Weiße Elf aus Nordhorn liegt in der Tabelle vor dem Aufsteiger TuS Gildehaus und will, dass dies auch noch nach dem Derby am Sonntag um 14 Uhr der Fall ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gegenlaeufige-trends-vor-dem-bezirksliga-derby-323199.html