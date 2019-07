Empfehlung - Gegen den HC Erlangen ist auch die Müdigkeit ein Gegner

Nordhorn Schon vor dem Duell der beiden Handball-Bundesligisten HSG Nordhorn-Lingen und HC Erlangen am Sonnabend um 15 Uhr in der Sporthalle des Oberstufengymnasiums im hessischen Eschwege steht ein Gewinner fest: Alle Einnahmen dieses Benefizspiels um den Maxi-Lückert-Pokal gehen an das örtliche Elternhaus krebskranker Kinder sowie das Kinderhospiz. „Eine tolle Sache“, findet Nordhorns Trainer Heiner Bültmann. Darüber hinaus wird es ihm und auch seinem Erlanger Kollegen Adalsteinn Eyjolfsson nicht in erster Linie um den Sieg gehen, andere Dinge sind in diesem Testspiel zur Vorbereitung auf die neue Saison wichtiger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gegen-den-hc-erlangen-ist-auch-die-muedigkeit-ein-gegner-309917.html