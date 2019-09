Empfehlung - Geerties: Wir wollen starke EM mit dem Halbfinale krönen

Lodz Es ist nicht das erste Mal, dass die aus Emlichheim stammende Volleyball-Nationalspielerin Jennifer Geerties in einem Viertelfinale der Europameisterschaft steht. Vor vier Jahren war sie als damals 21-jährige dabei, als die deutsche Mannschaft gegen die Türkei in fünf Sätzen unglücklich ausschied, 2017 verhinderte Aserbaidschan den Einzug ins Halbfinale. In diesem Jahr nehmen die „Schmetterlinge“ des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) einen neuen Anlauf: Am Mittwoch um 20.30 Uhr (live auf Sport1) spielen sie in Lodz gegen Gastgeber Polen – und gegen ein frenetisches Publikum in der Atlas-Arena. „Polen ist der Favorit, aber wir wollen trotzdem weiterkommen. Es wäre die bisherige Krönung eines tollen Turniers“, sagt die 25-Jährige, die nächste Saison für Conegliano in der italienischen Profi-Liga auflaufen wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/geerties-wir-wollen-starke-em-mit-dem-halbfinale-kroenen-316638.html