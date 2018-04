Empfehlung - Geerties vor dem Heimspiel: „Die Halle wird brennen“

his Schwerin. In Deutschland ist es in dieser Woche wieder abgekühlt. Eine Ausnahme macht dabei aber die Palmberg-Arena in Schwerin. „Es wird heiß. Die Halle wird brennen“, sagt SSC-Kapitänin Jennifer Geerties vor dem zweiten Spiel der Finalserie um den deutschen Meistertitel am Mittwoch zwischen dem SSC Palmberg Schwerin und MTV Allianz Stuttgart (18.10 Uhr live auf Sport1). Dank eines hart erkämpften Tiebreak-Siegs in Stuttgart am vergangenen Sonnabend ist die 24-Jährige mit ihrer Mannschaft mit einer 1:0-Führung in die Finalserie gestartet, die nach dem Modus „Best of Five“ ausgetragen wird. Das Team, das zuerst drei Spiele gewinnt, ist der neue deutsche Meister. Geerties ist nicht nur wegen des Starterfolgs fest davon überzeugt, dass sie mit dem SSC den Vorjahrestitel verteidigen kann. „Wir sind seit Monaten voll fokussiert auf den Titel: Wir haben eine starke Mannschaft und uns geschworen, dass wir wieder deutscher Meister werden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/geerties-vor-dem-heimspiel-die-halle-wird-brennen-233698.html