Empfehlung - Geerties auch beim Zittersieg gegen Belgien ein Aktivposten

Apeldoorn Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen hat am Mittwoch im niederländischen Apeldoorn auch ihr zweites Gruppenspiel der Olympia-Qualifikation gewonnen: Beim allerdings hart erkämpften 3:1 (33:31, 26:24, 24:26, 25:22)-Erfolg gegen Belgien war die aus Emlichheim stammende Außenangreiferin JenniferGeerties wie schon beim Erfolg gegen die Türkei am Vortag eine der Aktivposten im deutschen Team. Nach gut anderthalb Stunden Spielzeit gehörte sie zu den punktbesten Spielerinnen. Die DVV-Auswahl, die bereits im dritten Satz zwei Matchbälle hatte, bleibt durch den Zittersieg klar auf Kurs Halbfinale; am Freitag steht um 13.30 Uhr das letzte Gruppenspiel gegen die noch punktlosen Kroatinnen an. Das Halbfinale wird am Sonntag in der Omnisport-Halle Apeldoorn ausgetragen, im Finale am Sonntag wird dann das einzige Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio vergeben. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/geerties-auch-beim-zittersieg-gegen-belgien-ein-aktivposten-338510.html