Empfehlung - Gala-Startschuss: Sportler und Ehrenamtler im Rampenlicht

Nordhorn Viel Herzblut haben die zwei Ehrenamtler in ihre Sportarten und Vereine investiert, die die Stadt Nordhorn am Freitagabend bei ihrer Sportgala im Euregium als erstes auf die Bühne gebeten hat: Gaby Ekkelboom vom Wassersportverein Nordhorn und Joachim Uneken vom SV Vorwärts haben nicht nur in ihren Klubs aktiv Sport getrieben, sie haben dort auch viele Aufgaben übernommen und wurden für „ihre langjährige, hervorragende Funktionärsarbeit“, wie Moderator Rudi Cerne betonte, besonders geehrt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gala-startschuss-sportler-und-ehrenamtler-im-rampenlicht-341386.html