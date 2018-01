Empfehlung - Gala-Rückblick: Nicht nur auf der Tanzfläche wird geschwitzt

Nordhorn . Ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche, strahlende Gesichter auf der Bühne, faszinierende Momente mit beeindruckenden Künstlern und nette Gespräche in feinem Zwirn an der Theke: Auch die 21. Auflage der Nordhorner Sportgala bot am vergangenen Freitag genau die Elemente, die die Gäste von diesem immer wieder besonderen Abend im Ballsaal Euregium erwarten dürfen. Dabei lief im Hintergrund nicht alles ganz rund – und einige erlebten einen ziemlich aufregenden Abend:(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gala-rueckblick-nicht-nur-auf-der-tanzflaeche-wird-geschwitzt-222628.html