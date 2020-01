Empfehlung - Gala-Rückblick: Alles dreht sich alles um den Sport

Nordhorn Fließender Start der 23. Sportgala der Stadt Nordhorn: Aus dem Hintergrund rollen die beiden früheren Wettkampfsportler Laura Stullich und Boy Looijen mit Röhnrädern durch die Tischreihen aufs Parkett vor der Bühne. In dieser Sportdisziplin bereits als Weltmeister dekoriert, begeistert das Paar die rund 750 Galagäste im Euregium mit einer dynamischen Show voller Eleganz und Akrobatik. Eine gute Stunde später turnt die grazile Laura zudem hoch oben in der Luft scheinbar waghalsig an einem wehenden Tuch, während Boy im großen Mono-Rad auf dem Boden wirbelt. Dabei ist die Künstlerin vor nicht einmal sechs Monaten Mutter geworden. Die relativ kurze Anreise aus Amsterdam, in dem das Paar lebt, machten sie zu dritt: „Manchmal bleibt Nino bei Oma, wenn wir Auftritte haben. Diesmal haben wir ihn mitgenommen“, berichtet Laura Stullich. Und schiebt ihren Jungen im Kinderwagen durch den Backstage-Bereich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gala-rueckblick-alles-dreht-sich-alles-um-den-sport-341650.html