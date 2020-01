Empfehlung - Gabriele Cesonyte holt sich den Titel in der Königsklasse

Bad Bentheim/Emlichheim Am ersten Wochenende nach den Weihnachtsferien fand die Jugend-Regionsmeisterschaft der Tennisregion Dollart-Ems-Vechte in der Wintersaison 2019/2020 statt. Aufgrund der erfreulich hohen Teilnehmerzahl von 79 Nachwuchsspielerinnen und -spielern fand das Turnier der Altersklasse U11 bis U21 zeitgleich in den Tennishallen des TC Rot-Gelb Bad Bentheim-Gildehaus, des TC Blau-Weiß Emlichheim und in Emsbüren statt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/gabriele-cesonyte-holt-sich-den-titel-in-der-koenigsklasse-339893.html