Futsal-Titel werden im Euregium vergeben

In Nordhorn werden am Sonntag von der E- bis zur A-Jugend die Futsal-Titelträger der Grafschaft ermittelt. Vorwärts Nordhorn und die JSG Obergrafschaft sind jeweils in drei Endspielen vertreten und treffen bei der C- und B-Jugend direkt aufeinander.