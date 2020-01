Empfehlung - Futsal-Meisterschaft: Die Zwischenrunden stehen fest

Emlichheim/Wietmarschen Die Zwischenrunden der Futsal-Kreismeisterschaft der Jungen stehen fest. Mit den FC Schüttorf 09 und dem SV Bad Bentheim, die ab der D-Jugend gemeinsam als JSG Obergrafschaft antreten, sowie dem VfL Weiße Elf schafften gleich drei Vereine in allen fünf Altersklassen den Sprung in die zweite Runde. Mit den meisten Mannschaften ist jedoch der SV Vorwärts Nordhorn vertreten, der von der D- bis zur A-Jugend jeweils mit zwei Teams in der Zwischenrunde einzog.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/futsal-meisterschaft-die-zwischenrunden-stehen-fest-338651.html