Futsal-Gruppen stehen fest: Anpfiff unter dem Hallendach

Nordhorn In den kommenden Wochen ermitteln die Jugendfußballer aus der Grafschaft wieder ihre Meister unter dem Hallendach. Der Startschuss für die Futsal-Kreismeisterschaft fällt bereits an diesem Wochenende: Am Sonntag eröffnen mit den F-Jugendlichen die jüngsten Kicker die Wintersaison. In der Emlichheimer Vechtetalhalle rollt ab 14 Uhr der Ball.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/futsal-gruppen-stehen-fest-anpfiff-unter-dem-hallendach-268639.html