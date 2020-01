/ Lesedauer: ca. 2min Futsal: Die ersten Finalisten stehen fest

In der C-Jugend zogen in Wietmarschen die beiden favorisierten Fußball-Landesligisten JSG Obergrafschaft und Vorwärts Nordhorn ins Endspiel ein. In der D-Jugend spielt Vorwärts am 16. Februar gegen den VfL Weiße Elf um den Titel des Hallen-Kreismeisters.