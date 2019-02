Empfehlung - Fußballerinnen spielen um Futsal-Kreismeistertitel

Nordhorn Ganz im Zeichen des Mädchen- und Frauenfußballs steht am Sonntag die Nordhorner Kreissporthalle. Ab 10 Uhr geht dort der Endspieltag der Futsal-Kreismeisterschaft über die Bühne. Die größten Titelchancen im Jugendbereich hat dabei die JSG VV Nordhorn. Die Jugendspielgemeinschaft des VfL Weiße Elf und des SV Vorwärts hat in den Vorrunden in drei von vier Altersklassen den Sprung ins Endspiel geschafft. Die Nordhorner Nachwuchs-Fußballerinnen sind im Finale der E-, D- und C-Juniorinnen vertreten. Außerdem ist die Nordhorner Spielgemeinschaft auch bei den Frauen dabei, die am Sonntag Halbfinale und Finale ausspielen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fussballerinnen-spielen-um-futsal-kreismeistertitel-281929.html