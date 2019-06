Empfehlung - Fußballerinnen des SV SuSa bleiben in der Oberliga

Suddendorf/Samern Die Fußballerinnen des SV Suddendorf-Samern spielen auch in der kommenden Saison in der Oberliga. Nachdem die Zusammensetzung in den Spielklassen festgezurrt ist, steht fest: Der West-Staffel der höchsten niedersächsischen Spielklasse gehören statt bislang elf Teams künftig zwölf Mannschaften an – womit die Obergrafschafterinnen weiterhin Oberligist sind. „Wir sind alle sehr froh, dass wir drin geblieben sind“, sagt SuSa-Trainer Heino Bergjan, der die Oberliga für seine Mannschaft als optimale Spielklasse ansieht – besser geeignet als die Landesliga, in die sein Team abgestiegen wäre. Bergjan sieht in der Spielklasse „vier, fünf Mannschaften, vor denen wir uns nicht verstecken müssen“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fussballerinnen-des-sv-susa-bleiben-in-der-oberliga-304166.html