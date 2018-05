Empfehlung - Fußballer von Brandlecht-Hestrup nach Rückschlag unter Druck

db Brandlecht. Für die SpVgg. Brandlecht-Hestrup war die 0:1-Niederlage gegen den TuS Gildehaus am Wochenende ein Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga. Durch die Niederlage rutschte die Mannschaft von Matthias Hartwich wieder auf einen Abstiegsplatz ab. „Wir brauchen noch sechs Punkte, dann sind wir durch“, ist sich der Trainer sicher und strebt deshalb im Heimspiel gegen den VfL Herzlake (heute, 19.30 Uhr) einen Sieg an. „Ich hoffe, dass Herzlake auch auf Sieg spielt, damit wir Räume bekommen und unsere Geschwindigkeit ausspielen können“, sagt er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fussballer-von-brandlecht-hestrup-nach-rueckschlag-unter-druck-236150.html