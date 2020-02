Empfehlung - Fußballer der JSG Obergrafschaft sichern sich zwei HKM-Titel

Nordhorn Spannende Duelle hat sich der Grafschafter Fußball-Nachwuchs am Sonntag bei der Hallenkreismeisterschaft im Nordhorner Euregium geliefert. Besonders groß war der Jubel beim Futsal-Endspieltag bei der JSG Obergrafschaft. Die JSG holte in den beiden höchsten Altersklassen die Titel. Bei der A-Jugend bezwangen die Obergrafschafter den VfL Weiße Elf durch zwei späte Tore mit 2:0, bei den B-Junioren hatte die JSG mit 5:1 gegen Vorwärts Nordhorn die Nase vorn. Die Nordhorner hatten dagegen bei der C-Jugend mit einem 3:2-Sieg gegen die Obergrafschafter das bessere Ende für sich. Den D-Jugend-Titel sicherte sich der VfL Weiße Elf mit einem 1:0-Erfolg im Stadtduell mit dem SV Vorwärts. Das einzige Siebenmeterschießen des Tages hatte es bei den Jüngsten gegeben: Nachdem es zwischen den E-Jugend-Mannschaften des SV Wietmarschen und des SV Union Lohne nach der regulären Spielzeit 1:1 gestanden hatte, hatte die Wietmarscher am Ende knapp mit 5:4 die Nase vorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fussballer-der-jsg-obergrafschaft-sichern-sich-zwei-hkm-titel-344323.html