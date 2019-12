/ Lesedauer: ca. 3min Fußball: Wolbert-Cup eröffnet die Grafschafter Hallensaison

Der SV Hoogstede geht als Titelverteidiger in das am Dienstag beginnende Turnier. Auch in diesem Jahr gibt es neun große Fußballturniere in den Hallen in Nordhorn, Wilsum, Emlichheim, Wietmarschen, Schüttorf und Bad Bentheim.