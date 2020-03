Empfehlung - Fußball: Weitere Absagen kann Kreisverband kaum verkraften

Nordhorn Am Freitag hat sich auch der organisierte Fußball in Niedersachsen zu einer Aussetzung des kompletten Spielbetriebs durchringen können – zumindest für die nächsten gut zwei Wochen bis einschließlich Montag, 23. März. Diese Entscheidung zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus, beschlossen in einer Präsidiumssitzung des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV), trifft bei den für die Spielpläne verantwortlichen Mitarbeitern des Grafschafter Fußball-Kreisverbandes auf großes Verständnis. „Natürlich können wir diese Spielabsagen zu 100 Prozent nachvollziehen und stehen voll dahinter“, sagt der Spielausschuss-Vorsitzende Klaus Hanenkamp.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fussball-weitere-absagen-kann-kreisverband-kaum-verkraften-347691.html