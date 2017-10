Empfehlung - Fußball: Spitzenspiel unter Vorbehalt

db Lohne. Der SV Union Lohne ist der Spitzenreiter der Bezirksliga, der FC Schüttorf 09 rangiert momentan auf dem dritten Platz. Also ist das Derby zwischen beiden Klubs (heute, 19.30 Uhr, Lohne) das Topspiel, auch wenn Union-Trainer Ralf Cordes das Ganze nur als Momentaufnahme betrachtet: „Es ist völlig egal, wo man gerade in der Tabelle steht. Wichtig ist nur, dass man in der Spitzengruppe mit dabei ist“, sagt er und erklärt: „Wenn wir gegen Schüttorf verlieren, sind wir ruckzuck Vierter.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fussball-spitzenspiel-unter-vorbehalt-209989.html