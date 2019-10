Empfehlung - Fußball-Pokal: Jubel in Nordhorn und Lohne, Frust beim SVM

Nordhorn Die Altherren-Fußballer des VfL Weiße Elf und des SV Union Lohne nehmen an der Endrunde der Niedersachsenmeisterschaft teil. In der dritten Qualifikationsrunde bezwangen die Nordhorner am Dienstag den VfL Löningen mit 8:0 (4:0). Die Tore schossen Raphael Pratsch (2), Dennis Brode (2), Florian Havenga, Torge Veldmann, Horst Hoffelner und Erturul Derinoglu. Union Lohne hatte sich durch Tore von Patrick Foppe und Thomas Krämer mit 2:1 (2:1) gegen den SC Winkum durchgesetzt. Das Endturnier wird am Sonnabend, 2. Mai 2020, mit 16 Mannschaften in Barsinghausen ausgetragen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fussball-pokal-jubel-in-nordhorn-und-lohne-frust-beim-svm-326873.html