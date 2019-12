In der Saison 2017/18 feierten die Eintracht-Altherren in Suddendorf den Sieg im Kreispokal und ließen ihren Trainer Gregor Brinker hochleben, in dieser Saison hat die Truppe im Finale ein Heimspiel, wenn sie ihr Halbfinale bei Vorwärts gewinnt. Foto: Wohlrab