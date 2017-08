Empfehlung - Fußball-Kreispokal: Beide Finalisten sind schon draußen

Hoogstede. Im Krombacher-Kreispokal wird es in dieser Saison einen neuen Titelträger geben, denn der aktuelle Pokalsieger Union Emlichheim ist bereits aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Er verlor am Sonnabend ein packendes Achtelfinal-Duell zweier Fußball-Kreisligisten gegen den SV Veldhausen 07 mit 4:5 (2:4). Die Veldhauser führten in der 53. Minute schon mit 5:2, mussten nach zwei Gegentreffern aber noch um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Ebenfalls schon raus ist das unterlegene Team des Finals 2016: Der SV Hoogstede verlor am Sonntag sein Heimspiel gegen den GSV Ringe-Neugnadenfeld mit 0:2. In einem Samtgemeinde-Derby ohne große Höhepunkte brachte Patrick Treziak die Gäste unmittelbar vor der Pause in Führung, die Entscheidung fiel dann kurz vor Schluss nach einem Hoogsteder Eigentor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fussball-kreispokal-beide-finalisten-sind-schon-draussen-202784.html