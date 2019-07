Empfehlung - Fußball: Gleich vier Jugendmannschaften räumen alles ab

Nordhorn Am Wochenende standen auf Kreisebene noch einmal die Jugendfußballerinnen und -fußballer im Mittelpunkt – und das gleich doppelt. Denn der Ehrentag des NFV-Kreises ging zum ersten Mal in zwei Etappen über die Bühne. Am Sonnabend wurden die ältesten Nachwuchsfußballer der A- und B-Jugend im Nordhorner UCI-Kino geehrt, am Sonntag folgten im Euregium die Altersklassen der F- bis C-Jugend und die E- bis B-Juniorinnen. So wurden auch die beiden „Mannschaften des Jahres“ an unterschiedlichen Orten gekürt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fussball-gleich-vier-jugendmannschaften-raeumen-alles-ab-305438.html