Fußball-Bezirksligisten droht eine Zwangspause

Nordhorn In den meisten Grundschulen gibt es sie: die Regenpause. Wenn es das Wetter nicht zulässt, darf draußen nicht gespielt werden – und ganz ähnlich läuft es auch in der Fußball-Bezirksliga. Da es in den vergangenen Tagen ständig und ausgiebig geregnet hat, gehen die Trainer der sechs Grafschafter Mannschaften davon aus, dass am Wochenende nicht gekickt werden kann. Nur zwei Wochen nach dem Ende der Winterpause droht die Regenpause. Und wie bei den Grundschülern kommt bei den Spielern und Trainern Frust auf, wenn sie ihrem Bewegungsdrang nicht nachkommen können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fussball-bezirksligisten-droht-eine-zwangspause-286715.html