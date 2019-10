Empfehlung - Vorwärts siegt mit starkem Prieto-Falk

Langen Die Bezirksliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn haben nach zwei Spielen ohne Sieg wieder voll gepunktet. Das Team von Trainer Henning Schmidt setzte sich am Mittwochabend mit 2:1 (0:0) beim SV Langen durch. Ein wichtiger Eckpfeiler des Sieges war Vorwärts-Keeper Nico Prieto-Falk, der gegen Gerd und Martin Raming-Freesen mehrfach überragend parierte. Vorwärts hatte vor der Pause nur eine Chance durch Jannes ten Hagen, der querspielen wollte, statt es selbst zu versuchen (32.). Henning Hood gab mit seiner Chance in der 50. Minute den Startschuss für eine starke Hälfte der Gäste. Jannes ten Hagen spitzelte den Ball zur 1:0-Führung des SVV ins Tor (60.) und holte den Strafstoß heraus, den Jannis Staelberg zur 2:0-Führung nutzte (63.). Der SV Langen versuchte in einem Spiel mit vielen Höhepunkten alles und kam durch Martin Raming-Freesen zum Anschlusstreffer (71.) – mehr aber auch nicht. Für die Nordhorner geht es bereits am Sonntag weiter: Um 14 Uhr empfängt das Team von Trainer Schmidt den ASV Altenlingen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fussball-bezirksliga-vorwaerts-nordhorn-siegt-wieder-326719.html