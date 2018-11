Fußball-Bezirksliga: Temporeiches Topspiel ohne Sieger

Das Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga hat keinen Sieger gefunden. Union Lohne und der SV Bad Bentheim spielten vor rund 250 Zuschauern in Lohne 2:2 (1:1) unentschieden. Es gab am Sonntag noch drei weitere Spiele mit Grafschafter Beteiligung.