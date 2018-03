Empfehlung - Fußball-Bezirksliga: FC 09 will Platz drei nicht hergeben

db Schüttorf. In der Fußball-Bezirksliga steht der 22. Spieltag an, doch bis jetzt haben überhaupt nur vier Mannschaften zumindest 18 oder mehr Spiele absolviert – und es sind ausschließlich Teams, die einen Kunstrasen haben. Dazu gehört seit Februar auch der FC Schüttorf 09, der in seinen bisherigen vier Partien des Jahres fleißig gepunktet hat, während der Großteil der Konkurrenz nach der langen Winterpause noch gar nicht richtig in Tritt gekommen ist. Am Sonntag will das Team von 09-Trainer Michael Schmidt nun im Heimspiel gegen Olympia Laxten (15 Uhr) den vierten Sieg im fünften Spiel einfahren und damit 2018 ungeschlagen bleiben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fussball-bezirksliga-fc-09-will-platz-drei-nicht-hergeben-229136.html