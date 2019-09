Empfehlung - Fußball-Bezirksliga: Bad Bentheimer Blick nach unten

Bad Bentheim Der Blick des SV Bad Bentheim richtet sich in der Fußball-Bezirksliga aktuell auf die Abstiegsränge. „Wir müssen den Abstand nach unten vergrößern“, sagt Trainer Jochen Wessels vor dem Heimspiel am Freitagabend gegen den VfL Herzlake (20 Uhr). Er weiß, dass diese Perspektive für den ambitionierten Klub außergewöhnlich ist: „Das hört sich natürlich ein bisschen blöd für Bentheimer Verhältnisse an. Der SV Bad Bentheim war als Kandidat für das obere Tabellendrittel in die Saison gegangen – doch inzwischen ist die Spitze 14 Zähler entfernt und der erste Abstiegsrang für den Neunten des Klassements nur noch drei Punkte. „Ein Sieg ist jetzt gegen Herzlake Pflicht“, sagt Wessels, dessen Mannschaft mit vier ungeschlagenen Partien noch gut in die neue Spielzeit gestartet war. Danach folgten drei Niederlagen, allerdings gegen die Top-Mannschaften Spelle-Venhaus II, Vorwärts und Meppen. Das 1:3 beim Tabellenführer SVM II am vergangenen Wochenende machte Wessels zu schaffen: „Das war bitter“, blickt er auf die Niederlage zurück, die erst kurz vor Schluss zustande kam. „Ich bezeichne sie als unverdient“, ergänzt er und verweist auf die „taktische sehr disziplinierte Vorstellung“ seines Mannschaft. „Wir haben richtig guten Fußball gespielt“, betont Wessels.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fussball-bezirksliga-bad-bentheimer-blick-nach-unten-320763.html