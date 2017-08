Fußball-Beilage „Anstoß“ liegt heute den GN bei

Nordhorn . Die Sportredaktion der „Grafschafter Nachrichten“ richtet unmittelbar vor dem Saisonstart im Amateurfußball den Blick auf das Geschehen in den Grafschafter Sportvereinen. Im Landkreis werden 36 Vereine auf Punktejagd gehen - von der 4. Kreisklasse bis zur Oberliga bei den Frauen. Neuling im offiziellen Spielbetrieb des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV) sind die Sturmvögel Hilten-Lemke, die wie alle anderen Klubs im frisch gedruckten GN-Heft „Anstoß“ mit Bild und Text vorgestellt werden. Als ranghöchste Teams starten die Frauen des SV Suddendorf-Samern sowie die Männer von Vorwärts-Nordhorn, die am Freitag zum Landesliga-Auftakt BW Papenburg erwarten. Alle Neuerungen bei den Grafschafter Mannschaften und viele weitere Informationen sind im „Anstoß“ zusammengefasst, der am Mittwoch der Tageszeitung beiliegt.