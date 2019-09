Empfehlung - Fuß umgeknickt: Luca de Boer droht eine Pause

Nordhorn Es sah von Beginn an nicht gut aus: Im Bundesligaspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am Sonnabend (17:27) blieb Luca de Boer, Innenblocker der HSG Nordhorn-Lingen, nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Angreifer Steffen Fäth mit schmerzverzerrten Gesicht auf dem Boden liegen, nach kurzer Behandlung des Sprunggelenks hüpfte der Handballer schließlich am Arm von Physiotherapeutin Vanessa Dahms auf einem Bein in die Kabine. Nach einigen Minuten kam er zwar noch einmal wieder in die Halle, aufs Feld zurückkehren konnte er aber nicht. Und auch wenn eine genaue Diagnose noch aussteht, für einen Einsatz am kommenden Sonntag bei der HSG Wetzlar (16 Uhr) kommt er wohl nicht in Frage. „Da bin ich sehr pessimistisch, es könnten die Bänder gerissen sein“, sagte Trainer Geir Sveinsson am Montag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fuss-umgeknickt-luca-de-boer-droht-eine-pause-317691.html